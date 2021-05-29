警方反對舉辦六四遊行集會　支聯會上訴今遭駁回

警方連續第2年以疫情為由，反對支聯會計劃在明日(30日)舉行六四遊行，以及6月4日當晚在維園舉辦燭光晚會，支聯會不服提出上訴。公眾集會及遊行上訴委員會今早(29日)經過約2個半小時聆訊後，一致裁定駁回上訴申請。

聆審期間，支聯會秘書蔡耀昌強調，和平集會權利受《基本法》及《香港人權法案條例》所保障，明白有關權利並非絕對權利，但認為當局施加限制時要小心；又質疑警方無權以公眾衞生為由，限制舉行遊行、集會。他又引述有專家、學者指出，本港疫情已大致「清零」，而康文署轄下體育設施亦陸續重開，質疑為何不能在實施防疫措施下，例如以「4人1組」方式舉行燭光晚會。

港島總區警司（行動）張志偉回應時重申，警方尊重市民遊行、集會的權利，但強調警方在處理每一宗公眾活動的申請時，會以不偏不倚的態度作多方面考慮。而東區副指揮官高級警司邱倩雯則強調，支聯會未獲康文署批准借出場地，又憂慮屆時參加者人數眾多，難以確保他們使用「安心出行」等防疫措施，擔心會引致疫情沒完沒了。

律政司署理高級助理民事法律專員林卓麟亦反駁支聯會，指警方可以將疾病傳播風險納入考慮範圍，重申現時疫情仍未過去，憂慮數以萬計市民參與有關活動，恐引致疫情在一瞬間反彈；又強調有關活動申請並不獲「禁聚令」所豁免，若批准舉行變相是鼓吹違法。

支聯會早前就今年六四的兩項悼念活動，分別按《公安條例》向警方申請不反對通知書，同時根據《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》規定，致函政務司司長張建宗，申請准許在疫情下進行群組聚集。不過，警方前日（27日）向支聯會發出反對通知書，是連續第二年以防疫為由否許申請；而張建宗同日亦發稿指出，未能確立該兩項活動符合「禁聚令」要求。此外，康文署早前亦通知支聯會，指未能處理其租用維園的申請。

至於在一海之隔的澳門，當地警方日前以疫情及涉嫌違法等理由，反對有團體計劃舉行六四悼念活動，更首次表明「結束一黨專政」等口號，涉嫌煽動顛覆國家政權，違反當地多條法例。而香港的支聯會亦因其「結束一黨專政」的綱領，被質疑涉嫌違反《港區國安法》，以及是否擁護一國兩制及《基本法》；又認為雖然其綱領及口號維持多年，但今時不同往日，《港區國安法》實施後，理應因時制宜作出更改，若支聯會繼續不修改綱領，則要自行承擔後果。