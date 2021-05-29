半小時畫常人的5分鐘　物理治療師伴殘疾畫家堅持藝術路

為了自己的理想，你可以有多堅持？展能藝術家高韻雯（Koko）用行動告訴世人，她即使行動不便，常人畫5分鐘的動作自己就要30分鐘，完成一份作品需時3個月至1年，但她仍在多年來堅持自己的興趣繪畫，更成立了屬於自己的畫廊。面對身體的缺陷，藝術路上伴着Koko的除了有自己強大的意志，這些年來還有幫助她減緩身體肌能退化的物理治療師。

看Koko坐在輪椅上拿着畫筆，專注的一筆筆的畫着，旁人可能會認為她很吃力，但她卻是正沉醉在自己的藝術世界。她嬰兒時因發燒而患上大腦麻痹症，身體協調及語言能力因而受影響，須長期坐輪椅之餘，因肌肉張力異常，四肢會間中不協調及痙攣，但Koko偏偏愛上需要複雜而微細肌肉運動的繪畫，走上她不平凡的藝術路。

Koko自小喜歡拿各種顏料來玩，跟隨老師學畫畫後就愛上繪畫，多年來創作了不少出眾奪目的作品，成為展能藝術家成立了屬於自己的畫廊之餘，也曾出書細訴自己心路歷程。然而隨着歲月流逝，Koko身體肌能會退化，可能影響到她繪畫的能力，因此就申請了社福機構在地區為肢體傷殘人士提供的上門物理治療服務。

3年來，物理治療師Alex定期上門為Koko提供物理治療，他指會手法治療鬆弛她的異常肌肉張力，也會跟她做一些手部精細訓練或是軀幹訓練，因為這兩者對畫畫都很重要，也是因為怕她的關節會再僵硬，甚至有脫骹、畸形的情況要做手術，因此要定期上門為她拉筋，希望減少關節攣縮。

保良局嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務（新界區）經理馮潔燕補充指，服務是為殘疾人士提供家居照顧支援，對象主要是嚴重肢體傷殘、需要高度護理的殘疾人士，希望讓殘疾服務使用者可以長期留在社區，及照顧者更放心及更有信心可以照顧殘疾人士。她又指服務會了解使用者需要及評估，制訂個人照顧計劃，因此除了物理治療服務外，也有其他如言語治療、護士上門護理及短暫家居照顧等服務。

Alex坦言是第一次服務展能藝術家，笑指在見Koko前有一份緊張，然而在接觸後就感受到對方的和藹及友善，沒了緊張之餘現在更成了朋友。他也觀察到Koko的作品多是朝氣勃勃的風景畫，不會十分陰沉，「雖然佢身體會有限制，不過佢無負面思想」，稱讚她的樂觀，也敬佩她對藝術的堅持，「你見到Koko坐嗰陣會有啲攰，長時間畫畫除咗身體機能，都要有份意志先堅持到。」

「我其實覺得Koko好犀利，因為搵到自己長處同強項係好難得，甚至可以克服自己身體限制，透過筆將自己訊息帶畀觀眾。」Alex指Koko最啟發到自己的是，每個人都會遇到一些困難或挑戰，不過很多時我們都會給自己一些藉口叫自己放棄，不過認識了Koko後，雖然Koko有這身體機能的問題，但她很堅持的實踐她的藝術理想，自己也覺得不應該這樣容易放棄，給太多原因自己，只要肯堅持都沒有事是不可能。

Koko稱讚Alex的細心，會關心自己四肢肌能及日常興趣情況，多謝他的工作細心及專業，也坦言如果沒有治療師跟進，自己未必有能力繼續保持自己的興趣作畫。她想透過畫作，希望觀賞者看得開心，亦想以畫中的顏色，令觀賞者見到多姿多采的畫作。Koko也鼓勵其他希望投身藝術的殘疾人士追夢，只要就自己興趣再訓練，就可以發展所長。