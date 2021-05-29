土瓜灣站工程致周邊大廈沉降　牆身裂縫長達2米

屯馬綫下月底終全線通車，但市民未受惠先受苦，工程施工多年，嚴重影響居民生活。其中土瓜灣站附近多幢樓宇沉降超標，有樓宇因而出現裂縫，不少居民無力支付維修費，只能與「危樓」共居。有地區人士批評港鐵從未承認責任、跟進工作不足，促港鐵為當區居民提供首月免費試搭，同時應更積極跟進沉降大廈狀況，與居民商討補償問題。

港鐵2019年公布沙中綫沿線共有131個沉降監測點超標，最嚴重的是馬頭圍道一幢大廈，沉降達40.4毫米，幅度達30%。時至今日，沉降大廈問題仍未完全解決。其中鄰近土瓜灣站C出口某一幢大廈，門外仍有明顯裂縫，裂縫長度近2米，由1樓直達地面，而裂縫中央最深處經粗略測量至少逾8厘米。另一座鄰近住宅友誠大廈門外的磚牆爆裂，有磚牆凸出，恐有脫落危機。

九龍城區居民聯會總幹事、前九龍城區區議員林博指，不少居民因擔心維修過後，樓宇不同位置會再現裂縫，現時都選擇擱置、暫不進行維修。他續指，在逾百宗單位因沉降出現裂縫的個案中，大部分人因無力支付維修費，只能任由家中裂縫惡化，當中不少人都擔心隨時釀成如石屎剝落、牆磚爆裂等意外，寢食難安。

提到港鐵2019年曾推出土瓜灣站社區支援計劃，為鄰近14幢受影響大廈的居民提供維修資助，惟上限僅1萬港元，林直言不少受影響單位費用高達4、5萬港元，港鐵的資助遠遠不足以支付維修費。他續批評，港鐵在沉降事件揭發後從未承認責任，為居民提供的支援亦非常不足，要求港鐵積極與居民商討補償問題，並稱港鐵每程扣減「一蚊或五毫」的優惠太少，倡為當區居民提供首月免費試搭屯馬綫。