脫離毒海後決心協助同路人　青年逆境自強獲青協嘉許

青年在成長路上難免遇到各種挑戰，若要成功克服困難，培養抗逆應變的能力尤其重要。香港青年協會「青年違法防治中心」今日(29日)舉行「重新出發」青年嘉許計劃2021頒獎禮，嘉許8位曾誤入歧途的青少年改過自新，並以他們的經歷勉勵青年人奉公守法，其中有得獎者成功脫離毒海，決心協助其他戒毒人士，並創立攝影公司，服務不同社福機構。

上述計劃來到第8屆，共有8位年齡介乎15至30歲的得獎者。青協總幹事何永昌表示，該會的青年違法防治中心每年接觸4,700多位青年，由社工從中甄選值得表揚的青年參加計劃，而今年主題是「逆境自強」。得獎者中，有人曾經吸毒、或因不同的犯罪行為被捕，不過經過家人關懷及社工輔導，終能重拾目標，建立健康人生。

阿斗(化名)，年少時開始吸毒，最終也因毒品罪行被捕。他在還押上庭期間，獲母親不辭勞苦地探望，對方淚流滿面的情景終令他決心戒毒。他成功戒毒後仍選擇留在戒毒院舍，繼續協助其他戒毒人士。他目前創立了攝影公司，為社福機構服務。

嘉雯(化名)初中因一時貪念及衝動犯了偷竊罪，她對自己感到失望，亦覺得愧對家人，立下決心改過，讓父母安心。嘉雯指接受警司警誡時，明白到重複犯錯的後果十分嚴重。她透過參與社工安排的義工服務，反思到自己也可以為別人出一分力，幫助身邊有需要的人。