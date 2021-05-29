國際教育展開幕　區嘉宏鄧以海胡英明梁偉雄聯袂出席

一連兩日的「第27屆香港國際教育展」今日(29日)開幕，有600多間來自世界各地及本地的大學、大專院校和升學機構參展，開幕禮由教育局局長楊潤雄到場主持，海關關長鄧以海、入境處處長區嘉宏、懲教署署長胡英明及消防處處長梁偉雄等亦有出席。

有升學顧問表示，今年留學查詢以倍數形式增長，主要與外國新推出的移民政策有關。到場查詢的家長則大多表示，受到近年香港社會風氣影響，認為子女在國外可有更好的發展。

領智教育移民的留學移民顧問黎先生表示，自去年開始加拿大推出了多項移民政策，讓港人在留學後直接申請為永久居民，令不少人認為「反正要去外國升學，點解唔去加拿大呢」，加上該國治安、種族歧視、價錢等因素較其他國家優勝，坦言成功升學或是查詢人數均較往年上升了2至3倍。

他又提到，近期受歡迎的留學國家有數個，英國仍然是熱門選擇，選擇加拿大的人數增幅明顯，而到美國留學的人數則有所減少。問及疫情的影響。黎表示以加拿大為例，現時持學生簽證人士仍可以入境，到埗後是否能上實體課則需要視乎當地情況。

另一所教育公司EF的升學顧問謝小姐亦表示，近年查詢留學的人數以倍數式上升，主要以英國、澳洲、德國為主，直言大部分人「都是為了有更好的機會，始終香港的選擇較少，而外國的選擇較多」。問及今年留學的影響，她表示需要視乎國家而論，但現時英國及德國仍可入境。

黎小姐及朱小姐均是2019年中學畢業，特意結伴到場查詢加拿大的留學機會。黎小姐表示，加拿大近年推出了不少移民政策，留學後可在該國定居，認為香港的政治因素是其考慮移民的原因，「(香港)現在比較混亂，為自己的後代着想、留多條後路」。黎又透露自己打算到加拿大修讀護理課程，皆因不少國家欠缺相關人才。

曾太及女兒則到場了解新加坡升學的資料，認為新加坡的政治等各方面都比較穩定，地方亦安全，加上該國與香港的距離較短，學費亦合適。她坦言讓女兒出國留學的念頭在近年出現，原因在於近期香港整個社會的氣氛不好，「大家好多怨氣，好多事都好政治化」，加上社會事件的影響，決定考慮讓女兒留學。但她強調，若作為應屆文憑試考生的女兒「考到好的本地大學，都會留在香港讀(書)」。