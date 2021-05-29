香港國際教育展今開幕　入境處海關懲教署消防設攤位吸新血

為了吸引更多人投考紀律部隊，入境事務處、海關、懲教署及消防處均有參與今日（29日）開幕的「第27屆香港國際教育展」。各紀律部隊人員在展覽的「本地升學區」中設立攤位，派員簡介部門晉升機會、體能測試標準及薪酬等資料，吸引不少市民駐足查詢。有正在受訓的入境處人員表示，早於中學時期已立志加入該處，認為該處的工作能貢獻社會，服務市民。

受訓中的入境事務助理員陳淑宜（23歲）畢業於樹仁大學的新聞及傳播學系，現時已受訓10個星期，她在2014年參加了「入境處青年領袖」計劃，當中獲得了不同範疇的知識，亦對步操訓練及體能訓練有更多了解，繼而希望加入入境處，認為該處可以服務旅客及香港市民，維持香港出入境服務。陳建議，希望加入入境處的市民宜先了解體能訓練的要求，亦可到處方的網站了解工作範疇及部門結構等。

除了入境處外，海關亦派員向市民簡介投考的要求、職務、及薪酬等資料，強調海關的《海關管理專業文憑（督察）》課程已獲評為香港資歷架構第5級，與本地學位同級。至於懲教署則派出警衞犬隊與市民互動，並派員向有意投考的人士簡介部門工作。