檢疫人士逃出竹篙灣揭漏洞　保安一度僅及1/4人手要求

大嶼山竹篙灣檢疫中心接連發生檢疫人士逃走事故，近日再被爆出保安漏洞疑雲！於本月23日，一名男子曾逃離檢疫中心，警方在翌日下午尋回該男子，而早於今年3月24日，亦有另一名男子曾擅自離開檢疫中心，男子被尋回後於3月27日再走出房間欲逃離檢疫中心。據悉，大嶼山竹篙灣檢疫中心的其中一間負責保安公司，5月中時曾發生人手不足事件，而其中一日早更亦只能提供衞生署所要求的4分之1人手當值。

有消息指，負責保安公司曾於5月11日突然下調保安員人工，引起保安員不滿，並發起工業行動。據知，當日檢疫中心其中一個區域的早更只有11名保安上班，人手餘下合約訂明的4分之1，保安公司需臨時抽調其他區域的保安員填補空缺。

而於本月，一名34歲姓鍾男子在本周日(23日)由新西蘭抵港後，因在指定檢疫酒店違反檢疫規定，被送往大嶼山竹篙灣檢疫中心，惟他當晚在未獲授權人員許可下自行離開，直至警方在翌日下午於將軍澳「天晉II」一單位尋回該名男子。

早於今年3月24日亦曾發生同類事故，一名36歲持護照留港的美國籍男子擅自離開大嶼山竹篙灣檢疫中心被尋回，再於3月27日走出上址房間欲離開檢疫中心，最終與警員對峙約1小時後被制服送院。根據法例，違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款2.5萬港元及監禁6個月。