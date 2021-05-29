袁國勇稱本港連續28日清零　第4波疫情完結　惟第5波將來臨

早前確診的4歲男童因入院後未有驗出病毒，體內亦沒有抗體，被質疑沒有染疫，港大微生物學系講座教授袁國勇經調查後，確認患者屬已感染個案。袁今日(29日)進一步講解個案，指深入調查4歲男童病例後，認為男童最有可能是今年1月經已輕微感染，故推斷本港已連續28日清零，反映第4波疫情已經完結，但直言第5波、第6波疫情必然會到來，目前應準備如何面對，並考慮目前可如何做好相關措施。

袁國勇解釋，觀看其他地方、如內地及台灣的防疫工作做得很好，但仍然有突然爆發的情況，形容「病毒好犀利」，有一漏洞便會一發不可收拾，認為本港要及早準備，做好針對性的防疫措施，如提升室內換氣，否則放寬防疫措施便「好易出事」。至於本港28日清零後是否適合與內地通關，袁稱未能掌握廣東省傳播情況，未能評論。

袁又指，亦研究過近日5宗有外遊紀錄的確診個案，5人在入院後抗體陰性，或在入院後病毒量低，密切者亦無確診。他指調查後相信5人並非最近感染，可能是在逾2個月前、在仍未到港前已受感染。