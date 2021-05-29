政Whats噏：許智峯羅冠聰評論法庭裁決　學者嘲對法治嘅諷刺

每當有民主派人士被判囚，總會有人批評「法治已死」，但若果提出質疑嘅人本身正被通緝，唔知係咪係對「法治」嘅最大諷刺？尋日(28日)區域法院就前年10月1日組織未經批准集結案判刑，10名被告分別被判囚14至18個月，當中僅兩人獲判緩刑。正身處海外、同被通緝嘅前議員許智峯(峯鴿)同羅冠聰，就各自喺Facebook(fb)發貼文批評判決嚴苛。

案發喺2019年反對修訂《逃犯條例》風波期間，10名被告無理會警方已反對民陣發起嘅港島區遊行，喺前年10月1日帶領示威者由銅鑼灣維園前往中環遮打花園，期間有人堵路、縱火同投擲汽油彈，沿途有中資機構被破壞。而當日全港多區亦陷入警民混戰，警方更喺其中三區開實彈槍。

區域法院法官胡雅文喺判刑時，強調被告以為呼籲保持和平同非暴力，活動就可以和平進行，想法係天真同不切實際；又強調本港當時正經歷社會動盪，非暴力公眾活動都有可能演變成衝突。

之不過，涉違《港區安全法》、正被通緝嘅羅冠聰就質疑，法庭視當日所有事情都同被告有關，又形容今次嘅嚴苛判決係「維穩」嘅一部分。至於有4案9控罪在身、正流亡澳洲嘅峯鴿，今日(29日)就發貼文質疑法庭嘅裁決離地。佢重提舊年民主派「35+」初選案，話國安法指定法官喺處理被告申請保釋期間加入政治判斷，仲質疑有關審訊嘅公正性。

對此，香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直言，峯鴿同羅二人正身處海外，逃避喺香港嘅刑事責任，其中峯鴿更係主動棄保潛逃，鬧爆佢哋想方設法逃之夭夭，本身已經唔尊重法治，依家再去評論法庭裁決，本身已經係好諷刺。陳指出，司法人員係按照法例作出裁決，今次判刑亦具阻嚇力，但就認為峯鴿同羅作為通緝犯，理應將佢哋繩之於法，先至可以彰顯法治！