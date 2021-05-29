康文署第3度檢討書籍有否涉違國安法　疑再有16本書被下架

《港區國安法》實施後，康樂及文化事務署轄下的公共圖書館陸續覆檢政治人物及涉本土政論的書籍。據悉康文署於本周四(27日)第3度檢討書籍有否違反國安法，即時將16本書籍下架。

記者在圖書館網頁嘗試作搜尋，發現16本書籍已顯示為「沒有符合的檢索結果」，包括前議員黃毓民所撰寫的《予豈好辯哉》，據介紹是記載他在立法會中的抗爭紀錄及言論，分為「橫議為公義」、「狂狷為民主」、「向港共說不」、「拉布抗惡法」4章。另外，2014年違法佔領行動發起人戴耀廷、朱耀明等所著的《公民抗命與佔領中環—香港基督徒的信仰省思》、已解散的社運組織學民思潮所著的《給穿過黑衣的人》亦疑已被下架。至於突破書誌的其中2期，主題分別為「催淚香港」及「勇氣不滅—在極權時代直面恐懼」相信亦已被下架，惟其餘期數仍可供借閱。東網正就事件向康文署查詢，暫時未獲回覆。

事實上，康文署在去年7月以覆檢書籍內容會否違反國安法為由，已將9本書籍下架，包括6本由學者陳雲編寫的書籍、前香港眾志秘書長黃之鋒的《我不是英雄》及《我不是細路 : 十八前後》及前議員陳淑莊的《邊走邊吃邊抗爭》。至本月初再有9本書籍同樣因內容可能違反國安法被下架，包括民主黨前主席何俊仁的《我向霸權宣戰》、陳淑莊的《陳淑莊敏感地帶》、香港大學學生會學苑編著的《香港民族論》等。