新界北有3個具考古價值地點　土拓署另研闢岩洞設食水配水庫

港府早前在新界北鎖定新田/落馬洲發展樞紐、新界北新市鎮及文錦渡物流走廊3個具潛力發展區，隨着首階段的新田/落馬洲發展研究大致完成，屬於餘下階段的新界北新市鎮及文錦渡發展的環境影響評估研究亦相繼「出爐」及供公眾查閱。土木工程拓展署指出，餘下階段發展範圍內及附近地區共有3個具考古研究價值的地點；而該署亦會探討於區內岩洞安置食水及沖廁水配水庫的可行性。

新界北餘下階段的發展範圍內共有約160公頃棕地。現時該範圍富有鄉郊特色，主要為自然景觀、農地、池塘、林地、水道、露天倉庫及零散村落等等。根據土拓署最新文件，在上述新界北的具發展潛力地區內的3個具考古研究價值的地點，分別是坪輋、孔嶺和及皇后山。該署指由於具考古研究價值的地點對發展建議有重大影響，因此一旦展開工程，建議應盡快進行考古影響評估。

事實上，上述地區附近不乏法定古蹟，例如位於粉嶺坪輋的長山古寺、以及位於粉嶺龍躍頭的覲龍圍門樓，距離最近的具發展潛力地區僅分別約170米及約300米。該署另指，在以上地區識別出約28個已評級歷史建築和可能存有文物資源的鄉村或區域；以及約有17個歷史村落，當中16個具考古研究潛力。

至於岩洞發展方面，該署的規劃及工程研究會探討在岩洞安置食水及沖廁水配水庫，以及污水處理廠等設施的可行性。而岩洞發展的規模及範圍，須在相關研究中確定，亦會在環評中就開挖岩洞帶來運輸、貯存及使用爆炸品的潛在危險作詳細評估。