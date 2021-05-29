終審法院非常任法官苗禮治在英國逝世　終年89歲

終審法院非常任法官苗禮治前日(27日)在英國逝世，終年89歲。苗禮治自2000年起出任本港終審法院非常任法官，2018年獲延任，是終院13名海外非常任法官之一，苗禮治去年曾表示因身體不宜長途旅程，不再來港審案，將會退休。去年9月，另一位終院非常任法官施覺民請辭，苗禮治曾指施覺民請辭是「不智」（unwise）。

司法機構今晚公布苗禮治去世的消息，指他對司法機構有重大貢獻，在法學上的成就備受尊崇，是這個時代其中一位最偉大的法學家。終審法院的每一位成員將沉痛懷念，司法機構向苗禮治勳爵的家人致以最深切的慰問。

苗禮治1932年在英國出生，1955年在英國中殿律師學院取得大律師資格，4年後以等同林肯律師學院授予的學歷，取得大律師資格。他於1973年獲委任為御用大律師。1986年便獲委任為英國高等法院大法官法庭法官，後於1994年獲委任為上訴法院常任法官，又在4年後獲委任為上訴法院常任高級法官。苗禮治勳爵於2015年獲頒授金紫荊星章，他英國頒授封勳爵之銜。另外，終審法院非常任法官施覺民去年9月請辭時，苗禮治認為施覺民的請辭理由不智。