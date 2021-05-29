相思灣村村霸黃子洋因生意糾紛遭圍毆　警拘捕一對夫婦

西貢土地違例發展遍地開花，問題更愈揭愈臭。東方報業集團（下稱東方）早前獨家踢爆相思灣村一間沒有合約完成證明書（俗稱「滿意紙」）的「神秘丁屋」，該屋的業主黃子洋更在村內經營水上活動店，本周三（26日）懷疑因生意糾紛，黃遭人襲擊。據悉警方及後已拘捕一對夫婦協助調查。

黃子洋於村內曉波徑附近經營一間水上活動店，每逢假期不少人前來租艇玩獨木舟，而他為擴大做生意圖利，經常將多艘獨木舟及雜物擺放其店外的通道及附近海面，懷疑因此令不少人不滿，引起生意糾紛，更埋下積怨。本周三傍晚在其店舖附近，6名黑幫男子襲擊黃，據知為其競爭對手所為，而及後黃身體部分被擦傷。據了解，警方日前已拘捕一對涉案夫婦，包括46歲姓黃男子及40歲姓葉女子，有關案件為商舖爭生意，雙方素有積怨，而相關案件已交由將軍澳警區反黑組跟進。

黃子洋為村內的惡霸，屢霸地破壞環境圖利，更是「霸完陸地霸落海」。其經營的水上活動店更涉在鄰近石灘倒水泥僭建碼頭方便客人下水玩獨木舟，並涉嫌霸佔曉波徑的官地出租車位，為前往玩獨木舟的客人提供車位牟利。