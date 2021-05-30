皇后山印度廟遭棄置多年欠保育　區議員憂引發安全問題

坐落於粉嶺皇后山的印度廟在回歸前供附近駐港英軍參拜所用，惟回歸後政府不斷發展周邊土地作居住房屋用途，唯獨將極具特色、蓮花形狀建築的印度廟置之不理。日久失修後，古廟已經殘破不堪、鋼筋外露或有倒塌風險，更缺乏公眾道路前往廟宇，不少前來參拜或「打卡」的遊客容易發生意外。另政府僅將其列為三級歷史建築，遲遲未評為古蹟。有區議員直斥政府欠缺規劃、程序官僚僵化，直言政府放任廟宇不理，或進一步損毀甚至影響評級，倘若出現倒塌更會引發安全問題，後果將不堪設想。

皇后山印度廟建於1960年代，香港回歸後士兵撤走，自此廟宇遭到棄置。原本連接廟宇的道路，已經變成山麗苑，導致公眾自行開闢山路前往參觀，每逢天雨路滑容易造成意外，而缺乏出入口更影響保育及未來公眾教育的工作。加上附近興建不少居住房屋，預料將來會有更多市民前往，但政府對廟宇缺乏保育，或會造成不可逆轉的損毀。

東網向政府部門查詢，地政總署回覆指該地段屬未撥用政府土地，北區地政處已將有關政府土地圍封，以防被非法佔用或破壞。而該廟宇現時仍被圍封和不對外開放，稱通道只可前往圍封界線，亦未有收到開放該建築物的申請，歷史建築物的保育工作不屬地政總署的職權範疇。

古物古蹟辦事處則指出歷史建築的評級制度屬行政性質。如部門有具體的維修保養工程計劃，古蹟辦樂意從文物保育角度提供技術意見。古蹟辦又稱，需公眾人士提供新資料證明其價值，就會進行研究及重新考慮評級，及進行相關公眾諮詢。

北區區議會主席羅庭德直言，該廟宇是全世界僅剩的蓮花式廟宇，怒斥政府漠視廟宇建築特色，「丟空、冇維修、冇活化！直到有人嘈先望一望」。他指廟宇遭棄置多年，又指政府程序僵化，如房屋署興建房屋項目時，未有照顧周邊用地，以致前往廟宇的公眾道路遭到拆除；地政處亦對政府文物欠缺保護措施，放任該地段以致雜草叢生，草木侵蝕建築，或進一步影響評級。

該廟宇雖然僅為三級歷史文物，但假日不少人慕名而來。羅憂慮政府未有為廟宇進行保護措施，加上附近屋邨及屋苑建成後，會增加約3萬人口，繼續將廟宇置之不理，有可能隨時倒塌，對保育及公眾安全絕對釀成問題，認為應盡快解決。

在改善廟宇安全方面，他建議政府應重新建設公眾道路，避免市民前往時受傷；盡快將廟宇重新評級及邀請建築結構及工程專家視察。他又建議開放予公眾參與，與周邊社區商量及醞釀共識，並與附近學校聯繫及爭取必須的社區配套等，以達致活化文物及促進社區共融的目標。