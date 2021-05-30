廟宇建築設計極具特色　專家促重新評級

被評級為三級歷史文物的皇后山印度廟採用蓮花特色建築設計，內部呈現六角星形狀，相似建築風格的廟宇有俗稱蓮花寺、印度新德里的靈曦堂，以及澳洲悉尼的歌劇院。惟外國對此類建築保養得當，而港府則選擇充耳不聞。有建築及古蹟專家指出，政府對古蹟評級的制度未有細緻分類，稱皇后山印度廟的價值不應止步於三級歷史文物，促政府盡快修葺及重新評級。

古物諮詢委員會前委員、香港大學建築文物保護課程學部主任李浩然指，本港只有2座印度廟，包括跑馬地及皇后山印度廟，其中跑馬地印度廟已被列為二級歷史建築，反問為何皇后山印度廟則評為三級？李指出，該廟宇是罕有的現代主義風格、非傳統設計，又批評現行的古蹟評級制度有缺陷，政府多年前「一刀切」，僅為1950年代前的文物進行評級，認為應視乎該廟宇的整體價值而盡快重新評級，否則同年代的建築將會被全部拆除。

對於廟宇的日後用途，李建議政府與社區配合，聯絡相關團體進行合作，同時應對廟宇進行保育工作，以保持其完整性。他又稱文物應保育及交還社區，恢復實際用途，避免與新時代脫節。

資深建築師、古諮會前委員林雲峯同樣認為該廟宇極具特色，稱室內猶如花瓣碰撞，在幾何圖形設計上具有獨特性。他指該建築珍貴、罕有之餘，亦同時具有寓意，可惜日久失修導致外牆殘破。林直言棄置該廟宇是「浪費咗」，建議政府將其修葺並以短期租約形式給予團體使用。

另外，林強調文物的活化應「一切從簡」，批評政府的文物活化工作過於繁瑣，每次保育都需要「用幾千萬、等幾年」實屬不必要，不但浪費文物資源，更浪費公帑。