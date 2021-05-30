東方早獻藍圖增泊位　建停車場大樓　釋放土地潛力

為解決本港泊位不足問題，運輸及房屋局兩年前提出在6個地點興建智能停車場，期望借助智能泊車系統協助車主尋找車位和存取汽車，以此提升停車場可泊車位數目，然而至今僅有1個項目完成招標，其他項目則尚在研究或於城規會審議。東方報業集團（下稱東方）早前亦倡議興建多功能多層停車場大樓，緩解泊位不足之餘，亦可進一步釋放土地潛力，有議員對東方倡議表示支持，同時批評港府興建智能停車場進度緩慢，促加快相關行政及建設效率，以回應市民對車位需求。

東方去年7月再獻藍圖，構思一幢多功能的多層停車場大樓可停大量車輛，供政府及私人的停車位，大樓還可設置政府辦公室及寫字樓，而頂樓亦可設飲食及娛樂餐廳，集泊車及娛樂於大樓內。另一方面，自運房局局長陳帆於2019年3月在網誌上提出興建智能停車場後，港府陸續公布多個停車場選址，其中包括荃灣、深水埗、上環及柴灣等。但現只得荃灣海盛路項目完成招標，並期望下季可投入服務，其他地區的智能停車場則只聞樓梯響，其中深水埗欽州街項目更直至今年才上交城規會審議。

議員鄭泳舜表示港府常說要創新科技，但當要實踐時卻又畏首畏尾，因此建議政府展示出解決車位問題的決心，減省冗長的行政程序以盡快落成智能停車場，或非一拖再拖任由問題惡化。至於東方所獻的藍圖，鄭表示計劃正好符合港府「一地多用」的理念，認為在完成選址及諮詢工作後，政府可積極開展相關興建計劃，以釋放土地潛力。