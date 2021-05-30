政府錯判需求　屢下調車位供應比例

過去政府要求發展商在私人新發展項目中提供一定數量車位，但決定車位數量的準則因港府誤判車位需求而被多次修訂，令私人和資助房屋提供的泊車位比例進一步下跌。有專家直言，政府未有考慮到私家車對跨區工作者的必要，只單純想減少車輛數目，造成現時車位供應緊張，促港府新增車位緩解壓力。

規劃署的《香港規劃標準與準則》包括住宅項目泊車位供應，各類土地用途和設施制訂及準則，惟運輸署2002年預測私家車車位供應至2011年仍然穩定甚至有剩餘，因此在2002至2018年間，7次下調各類住宅車位供應比例，導致其後落成的住宅項目車位數量呈下降趨勢。

然而運輸署早前統計，截至今年3月底全港已領牌的私家車、客貨車和機動三輪車總數超過63萬輛，惟相關車位及車輛比例約為1.1。香港汽車會會長李耀培表示，國際標準上相關比例達1.7或1.8以上方為理想，但本港過去曾出現過最理想比例亦只有約1.45，現比例進一步下跌反映港府錯估車位需求。李解釋，隨着新界偏遠地區發展成新市鎮，居民以車代步跨區工作已成常態，私家車亦由奢侈品轉化為必需品，政府不能單從減少登記車輛作政策主要考慮，而是需要考慮到市民實際需要，調整住宅車位供應比例並增加配套緩解車位壓力。