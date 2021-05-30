車場疫市加價　公屋戶任宰割

多個屋邨停車場隨商場拆售予私人發展商後，月租車位租金亦隨即上升，西灣河及調景嶺均有屋邨停車場車位月租突破4,000港元；馬鞍山及大窩口亦有屋邨停車場疫市加租，租金貴過同區私人屋苑；即使收費相對較便宜的已出售屋邨停車場，收費仍較同區房屋委員會轄下停車場租金高25%至47%。

馬鞍山利安邨停車場近日貼出告示，指將於6月1日起調高車位月租，其中有蓋非固定私家車位由約3700港元租金調升至3,910港元，引起居民嘩然。東網記者翻查過去1年區內私人屋苑車位出租紀錄，發現租金竟較同區逾9成私人屋苑出租車位貴。車主廖先生表示新收費貴得離譜，直逼九龍區租金水平，寧願物色其他屋苑或露天停車場泊車。

6月起加價的還有葵涌大窩口邨停車場，固定私家車位月租將由3,430港元至3,540港元，調升約一成到3,770港元至3,890港元。大窩口停車場關注組成員許先生表示，該邨公屋最大單位租金亦只是約3,700港元，惟車位租金卻較屋租貴，而疫情之下，房委會停車場亦選擇凍租，難以理解發展商加租的理據。

另外，興東邨及健明邨停車場固定私家車位月租分別為4,200港元及4,020港元，與鄰近大型私人屋苑車位租金相若。啟業邨停車場月租3,080港元雖是較便宜，惟租金亦較九龍區房委會轄下屋邨停車場同類車位貴約25%至47%。車主兼啟業邨居民陳先生直言，屋租才2,000多港元，車位租金卻要3,000多港元，直言車位已比屋租貴。

議員劉國勳建議港府應介入跟進，與發展商制訂溝通及監管升幅的機制，讓租金不至脫離屋邨車主承擔能力，並要求發展商增加加價機制的透明度，同時於屋邨增設車位，抑制已出售停車場租金升幅。

相關發展商發言人表示，在制訂停車場租金時，會參考停車場出租率及社區對停車場泊位的需求。另一發展商發言人表示，釐定旗下停車場收費水平時，主要考慮不同地區停車場的不同因素。