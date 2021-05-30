花近2億元建大嶼山小蠔灣骨灰安置所　交通配套差捱轟

香港骨灰龕位長期供不應求，政府最新預測顯示，2040年本港每年死亡人數將高達7.5萬人，較去年的實際死亡人數增加近50%。政府建議在大嶼山小蠔灣興建骨灰安置所，提供約3.35萬個龕位，計劃耗資1.8億元，本周三(6月2日)便會在立法會財務委員會工務小組委員會討論。有議員批評該骨灰安置所的交通配套不足，市民若平日前往，只能依靠班次疏落的巴士，又質疑當局沒有提供適量私家車泊位。

根據食物及衞生局提交工務小組的文件，截至本月25日，私營骨灰安置所發牌委員會已批准或原則上同意22間安置所的指明文書申請，當中涉及的已出售龕位數目佔全港總數超過一半，有42間的申請不成功。

至於位於大嶼山深水角徑、鄰近北大嶼山廢物轉運站的小蠔灣骨灰安置所，當局計劃撥款獲立法會財委會批准後，目標於4年內竣工，估計2027年完成整個項目。不過，該計劃早前提交立法會食物安全及環境衞生事務委員會審議時，議員紛紛關注選址的交通配套。根據政府最新提交的文件，節日期間，會在港鐵欣澳站及東涌站將提供特別巴士，市民亦可乘坐的士或私家車前往，不過後者未能直達，須落車步行600米。若是平日，市民亦只能乘搭嶼巴，再步行600米，或乘私家車或的士前往。

泊車位方面，場外擬提供合共逾33個咪錶泊車位，場內則有10個，其中5個預留予私家車。節日期間，這些泊車位將停用，改為用作上落客停車處。至於公眾泊車位，建築署將於設計階段研究其可行性。

議員陳恒鑌批評有關規劃依舊不甚完善，尤其平日前往拜祭的市民只能依靠嶼巴、的士及私家車，但嶼巴班次疏落，30多個泊車位也絕不足夠，與場內3.35萬個骨灰龕位不成比例，「巴士班次疏落，規劃設計上又不鼓勵自行駕車，究竟想人怎去？」。陳建議當局考慮引入來往東涌及骨灰安置所的小巴，提供點對點交通，方便市民平日前往拜祭，毋須落車後走一大段路。此外，泊車位數量也有必要提升，當局也應考慮把部分泊車位改為無咪錶。