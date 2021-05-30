東方日報A1：袁國勇判斷清零28日　港澳應先通關

本港通關在望！港大微生物學系講座教授袁國勇昨日總結近期7宗本地不明源頭確診個案，包括早前一名確診4歲男童、佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心女護士，以及5宗曾外遊並列作本地不明感染源頭患者，他相信上述7名患者均在較早前受感染，反映本港已連續28日無新增不明源頭確診個案，持續達6個多月的第4波疫情終於結束。但袁強調新冠病毒無孔不入，警告第5波疫情隨時掩至，港府不能貿然放寬防疫措施。議員認為，澳門與香港一樣，疫情已經達到「清零」階段，促請當局勿再拖延，把握時機盡快安排港澳通關，之後再慢慢與其他地區恢復人流往返。

政府公布，昨日只新增1宗輸入個案，並有少於5宗初步確診個案，累計病例達11,838宗。袁國勇昨日總結近期個案時提到，本月15日列為本地感染的4歲確診男童，由於其多次的新冠病毒檢測結果一直呈現無染疫，並且其居住的地方於今年1月時曾爆發家庭群組，最有可能當時受輕微感染，間中病情復發，男童雖然曾發燒並出紅疹，但病徵與「玫瑰疹」非常脗合，故袁推斷男童是患上「玫瑰疹」，而非新冠肺炎。

至於官涌體育館社區疫苗接種中心工作的女護士，袁相信她被驗到的新冠病毒，源自由內地研發的科興滅活疫苗，有可能是她為他人打疫苗時，將針筒從疫苗樽內抽出，樽內的新冠病毒基因隨拔針時的氣體外洩，污染她的手部，再接觸到眼鼻，造成傳播。

過去一周出現的5宗不明源頭本地感染或可能本地感染個案，患者分別是外傭或地盤工人。袁指，5人被驗到的病毒載量都很低，其中3人的病毒基因排序與本港第4波疫情無關，而且各人接受丙種球蛋白測試後，均證明他們應該兩至四個月前受感染，代表他們很可能是在外地染疫後才來港。衞生防護中心將於今日把該5宗本地個案更改為輸入個案。

袁表示，雖然第4波疫情已經結束，但疫情「久守必失」，防疫時間愈長，市民警覺性會慢慢變低，然後便有新個案經防疫漏洞傳入，因此他相信即使防疫措施做得多好，第5波及第6波疫情始終會來，認為每個人態度應該謙卑，並維持防疫警覺性。

袁又指，目前應該思考如何應對日後可能出現的第5波疫情，最好的準備就是公眾接種疫苗，當接種人口達80%，大家便可以不用戴口罩；學校採用並行模式，讓有接種疫苗的學生回校，無打針的則在家上課，避免不斷停課；如果樓宇出現垂直或橫向傳播，已經接種疫苗的人可以留家檢疫，未接種疫苗的人就要撤離檢疫。

議員葛珮帆認為，本港難得可以「清零」，實在令人鼓舞，她稱不少市民盼望本港與內地盡快通關，能夠回鄉探親，但觀乎現時內地疫情反覆，中港需要完全通關有一定難度。但她指，鄰近的澳門已多日沒有出現本地確診個案，與香港同樣做到「清零」，認為本港可先與澳門通關，讓港人可出外散心。

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