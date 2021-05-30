觀塘工廈派對房間犯禁　拘負責人票控16客

觀塘警區特別職務隊聯同東九龍總區機動部隊，在昨日(29日)晚上約8時，於區內展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查觀塘區內10間派對房間，發現一間位於興業街16至18號一工廈單位的派對房間懷疑違規營業。

行動中，拘捕姓黃(40歲)男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）；另外在場的10男6女(23至58歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。另外，由於在場的顧客均未能出示「安心出行」紀錄及未有接種2019冠狀病毒病疫苗，警方遂向他們發出口頭警告。該名被捕男子已被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。