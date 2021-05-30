AlipayHK覆蓋廣限額高　掃一掃買心頭好

本港受新冠肺炎疫情打擊，消費市道一落千丈，相比往時直接派錢，政府今年首度推出5,000元「電子消費券計劃」，目的是透過鼓勵市民刺激消費，試圖以槓桿效應振興經濟。預計最快於暑假面世的電子消費券，政府敲定由4個平台協助推行，當中包括手機支付程式及實體卡支付。無論家庭主婦或年輕潮男均對消費券趨之若鶩，與其涉獵日用品等小額高頻交易，他們更傾向購買價值較大的電器、電子產品、保健品甚至金器提升生活質素，為沉鬱逾年的生活注入新生氣。市民亦可活用手機支付可綁定信用卡的優勢，盡用消費額兼享雙重着數，加上商戶正籌備與手機支付程式合作推出優惠，勢必掀起一股電子消費熱潮。

政府已選定由AlipayHK（支付寶香港）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK（微信支付）4個支付平台協助推行電子消費券計劃，市民需擇其一來登記消費券。消費者對選擇何種平台使用消費券各有看法，當中平台的適用商戶、靈活度和安全便是他們較為着重的元素。

「如果可以用嚟交小朋友補習費都幾好，又可以買啲圖書畀佢哋睇。」育有兩名子女的年輕媽媽April，她一家6口共有4名成年人，預計可領取共20,000元消費券。她笑言會從孩子學業，長者保健及購買保值品等方面好好分配並盡用消費券。當中兩名小朋友的開支相當吃力，正好利用消費券為他們購買圖書及課本，而疫情下長幼健康尤關重要，會為孩子及家中兩老購買保健品，增強抵抗力，連鎖藥房用電子消費不時有優惠，多買一點也無妨。

作為一個精明主婦，April早就計劃利用消費券購買金器，一來可以保值，二來不少朋友因疫情推遲婚禮，待他們復辦婚禮後亦可送禮。她近年開始使用手機支付程式購物，帳單及消費紀錄一目了然有助記帳，以手機支付更乾淨衞生，免卻攜帶容易沾染病菌的現金。

另一名市民Timothy亦對消費券引頸以待，他坦言5,000元略嫌不夠，惟他們一家3口共有15,000元，只要集合家人的額度就可改善家居環境，適逢今年迎來4年一度的奧運及歐國盃，家中電視已使用多年，冀能以消費券購買一部高清大電視，讓家人可透過大屏幕盡情煲劇及觀賞國際體育盛事。

雖然領取消費券時最快都要到暑假，但他仍打算添置一部按摩椅，讓爸爸下班後可鬆一鬆，作為遲來的父親節禮物。而眼見身邊朋友都轉用5G手機，自己的手機又慢又舊，心思思想換機，無奈消費券的額度不夠，所以他打算將信用卡連結至手機支付程式，因為支付程式很多時有優惠又可以儲印花，加上同時使用信用卡又可以儲積分，「到時拎到雙重優惠又買到手機，簡直係一箭雙鵰！」

Timothy所言非虛，部分手機支付程式的確可以綁定信用卡使用，但需要留意不同支付工具的消費限額各異，當中AlipayHK只要綁定信用卡後，每次消費上限就等於信用卡的簽帳額；WeChat Pay HK 每日上限為10,000元；而八達通的限額則為3,000元；Tap & Go則有待公布細節（詳見表1）。各個入圍的支付工具，除了超市、百貨公司或餐廳外，也涵蓋連鎖電器店、電子產品零售商以至金舖等（詳見表2），市民隨時可作大額消費。

面對即將傾巢而出的電子消費群，電器店銷售員阿Jack坦言公司尚未公布配合市民使用消費券的優惠措施，惟根據過往經驗，暑假一向是冷氣機及雪櫃等家電的「出貨」旺季，加上今年有奧運效應，多家電視台免費轉播賽事，預期Smart TV會有一定銷路，而疫情下空氣清新機及殺菌機等亦吸引家庭客購買。

Jack預期，消費者傾向從單價較高的家電入手，因此公司最近也加強前線同事對於此類產品的認識及銷售培訓，希望可以把握到今次消費熱潮，亦針對今次的消費券趨勢，研究推出「家電組合券」計劃，將熱銷的家電產品組成一個套餐，一次過滿足消費者的大額消費需求。

市民在揀選消費券支付平台時，除了考慮是否涵蓋心水商戶外，亦要留意各支付工具的限制，會否影響大額消費，以至保安措施是否足夠，報失方法及如何查詢餘額等。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，以手機支付程式使用消費券的好處，在保安方面部分手機支付程式可讓遺失電話的「失魂魚」即時凍結戶口，亦可使用另一部手機即時登入帳戶處理，將損失減至最低。另外，若屆時規例出台後容許儲起多張消費券一併使用，此類支付工具就可讓市民購買較貴價產品，增加消費券靈活性。