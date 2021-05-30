羅致光料生育率低處未算低　僅601人申請發還14周產假薪酬

香港出生率持續偏低，加上新冠肺炎疫情夾擊，根據1項國際調查估算，香港生育率在全球227個地區中排尾5之席。勞工及福利局長羅致光今日(30日)在網誌表示，香港總生育率已跌至0.87，是近10年來的新低，雖然不算全世界最低，但已遠低於過往可預期的範圍。他認為本地整體生育率持續下降的趨勢，是受到前年(2019年)社會事件影響，後期再受疫情影響，並預計今年仍受疫情及經濟影響，生育數字將低處未算低。

他指出，由去年12月至今年2月期間，女性的勞動參與率為54.1%，較前年的55%，下降近1個百分點。他解釋指，在疫情下面對子女停課，婦女或需長期留在家中而辭去工作，加上可能面對難請外傭或正在懷孕，而離開勞工市場。

另外，法定有薪產假自去年12月11日開始，延長至14個星期，羅表示，截止上周四(27日)，僱主申請發還4個星期額外產假薪酬只涉及601人，認為由於有關安排剛起步，應是合理的數目。

為增加幼兒服務，他指政府已多管齊下增加資助幼兒服務的質及量，透過將幼兒服務需求寫入《香港規劃標準與準則》、嘗試透過購買物業在18區增加資助幼兒中心、在合適的賣地項目條款中加入幼兒中心、改善人手比例及增加中心資助等。

此外，當局主要的政策考慮包括幼兒的照顧與發展；有充分的幼兒照顧支援，讓父母可選擇留在家中還是出去工作，達致性別平等。羅期望上述政策有助增加勞動人口參與率，同時減少其中一個生育意願的障礙。