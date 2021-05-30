港府谷針推疫苗氣泡　薛永恒：安心出行將讓市民儲存電子針卡

港府為「谷針」推出疫苗氣泡，要求多個復業處所員工及顧客需接種新冠疫苗，及掃描「安心出行」應用程式才可進入。創新及科技局局長薛永恒今日（30日）指，將在應用程式中新增讓市民選擇儲存電子針卡的功能，免卻攜帶紙本針卡或要每次下載電子針卡。

薛永恒在社交網站指，隨着疫苗氣泡推出，針卡二維碼作認證進入指定處所，例如酒吧、卡拉OK等的機會愈來愈多；故為方便市民，將在「安心出行」應用程式中增加儲存電子針卡的功能，當局亦將讓使用Apple手機的市民，將電子針卡收納在iOS系統的Apple wallet中。當局亦正和Google商討，在Android手機錢包提供類似功能。

薛指，針卡上的二維碼如同防偽特徵，透過數碼簽署技術，令二維碼內的資料不能被竄改，當局亦開發了「驗證二維碼掃描器」應用程式，方便核實顧客紙本或電子針卡上二維碼的真偽。他指，在技術層面而言，電子針卡是日後跨境出行時便利核實相關資料的基礎。

至於是否儲存電子針卡於「安心出行」或手機錢包，薛指純屬個人選擇，提醒市民好好保管針卡，不要傳送他人或在社交平台分享，更不要讓人借用。他補充，「安心出行」最新下載量為439萬，佔全港人口近6成，而參與計劃公私營場地則超過8.8萬個。