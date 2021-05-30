吸煙者感染新冠肺炎症狀較嚴重　林大慶倡全面禁止電子煙和加熱煙

世衞訂定每年5月31日為「世界無煙日」，港大醫學院公共衞生學院講座教授林大慶指，已有證據顯示吸煙人士因肺部長期受傷害，感染新冠肺炎後的症狀較無吸煙者嚴重，死亡率亦會增加幾倍。此外，他倡議當局應該考慮讓已接種新冠疫苗的人，在室外空曠地方可除口罩，指在美國等地已有類似做法。

林大慶今日（30日）出席電台節目指，反對全面禁止新型煙草產品的持份者，例如加熱煙及電子煙，他認為原因是自己本身有利益，又或者代表利益集團，他批評此屬少數人利益，犧牲大眾健康。

至於部分議員提出管制電子煙，代替全面禁止電子煙，林認為管制的成本很高，例如當局要設立實驗室以檢測器具是否安全，電子煙內的香料有否超標等，更要設立專門隊伍去巡查和檢控，故他認為最節省金錢的方法是全面禁止電子煙和加熱煙。

對於加熱煙在中學生成為潮流，吸煙與健康委員會主席湯修齊批評，部分議員對加熱煙持「放生」態度，揚言讓煙民有個選擇，但他認為此舉對年輕人是十分危險，或導致全部人及公共醫療系統都是輸家，僅煙草商成為一個贏家。

湯修齊續指，前年的調查顯示，女性吸煙的比率近年有上升的趨勢，由早前的2.7%增至3.2%，情況令人擔心。湯表示，有指女性吸食電子煙有助美容，他澄清是謠言，並指加熱煙同樣會釋放二手煙，氣味比一般煙草少，令家人的警戒性變低。

對於疫苗接種問題，林大慶表示，政府應該考慮讓已經接種疫苗的人，在室外等低風險地方毋須戴口罩，他同時建議不論餐廳員工有沒有接種疫苗，只要市民已經接種疫苗，外出用膳可以不用限人數或時間。