中環外傭強檢不足10人排隊　黃大仙廣場檢測站排長龍

中環遮打花園的流動採樣站只見約10多人正輪候檢測。(林耀康攝)

早前有外傭感染新冠變種病毒株，政府規定外傭需於本月15日至30日期間，進行第二次強制檢測。截至今日(30日)外傭強檢期限即將屆滿，東網記者早上到位於中環遮打花園的流動採樣站視察，現場只見約10多人正輪候檢測，不見人龍。有外傭表示，因早前周末需要工作，故沒有前來檢測，到今日才到場。相反，位於黃大仙廣場的流動採樣站則人流爆滿，目測過百人輪候，大打3圈蛇餅。

趕及最後一日強檢的外傭Lulu表示，今次是第二次進行強檢，但其實對檢測或染疫均不太擔心，因上周末需要工作，沒有時間強檢。她又認為，第一次強檢和第二次強檢分別不大。另一名外傭Rose Ann則稱已是第4次強檢，因早前要照顧入院的老人家，需於入醫院前進行一次強檢。

另一邊廂，黃大仙廣場的流動採樣站就人滿為患。現場有過百人輪候檢測，人龍圍繞整個黃大仙廣場，大部分均因工作需要而要強檢，亦有10多位外傭排隊。

市民高先生表示，今早9時半已到場排隊，等了1個小時方能成功檢測。他又不滿：「有人排隊打尖，職員又不理！」，故排隊時間更長。平日人流較少，近3、4日人流急增，他亦因為是建造業需要兩周一檢，對假日排長龍強檢大呻辛苦。