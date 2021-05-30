疫情下近30%牛皮癬患者病情惡化　44%因皮屑與家人摩擦增

新冠肺炎疫情持續近年半，港人多留家避疫，對家居衞生亦倍加留神，然而對銀屑病患者而言，留家避疫卻使他們因不能出外運動而令關節出問題。俗稱「牛皮癬」的銀屑病，屬自身免疫系統病，有關注團體早前進行1項調查，以了解疫情對銀屑病病情的影響、患者對共病的認知等，發現有近30%受訪者病情因疫情惡化；另有40%受訪者忽視腰骨關節痛等併發症。組織呼籲患者切勿忽視腰痛及關節痛等併發症，並及早向皮膚科專科醫生報吿及接受檢查，以免因病情惡化導致關節變形。

團體「銀屑病把『關』行動」於4月28日至5月8日進行調查，並訪問了102名銀屑病及銀屑病關節炎患者，結果指有近30%受訪者於疫情期間病情轉差；約25%人因很少運動令關節出現問題；亦有44%患者被家人投訴皮屑脫落，與家人摩擦增加。

組織顧問盧景勳醫生指，由於患者因疫情而缺乏運動，影響關節靈活性，令患者體重及患共病風險增加。他建議患者於疫情下要更控制飲食，同時定期運動。