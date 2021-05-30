泰國濾水器咖啡機藏海洛英輸港　海關拘2男檢近3千萬元貨

海關港口及海域科人員於上周四(27日)，根據情報分析及風險評估抽查一批由泰國來港的海運貨物，貨物包括一批濾水器及咖啡機，經X光掃描及人手抽查，海關關員在其中13個濾水器的濾芯及9部咖啡機內發現共重23.5公斤的懷疑毒品海洛英，市值約2,900萬港元。

海關毒品調查科人員隨即接手調查，為將毒品收貨人及販毒集團的骨幹成員一網打盡，關員密切監控該批貨物的遞送，發現有人租用3輛出租客貨車，行駛迂迴路線，又在新界、九龍多個地點停留後，將該批貨物運送至油麻地一個私人住宅單位。

海關毒品調查科指揮官方向榮指，海關於前晚(28日)採取行動，在該個單位外拘捕一名27歲報稱地盤工人本地男子，相信為單位承租人，並將單位用作毒品儲存倉。關員經進一步調查後，再於荃灣拘捕一名47歲無業本地男，相信他曾協助及參與販毒活動。2名被捕男子正被扣查，並已被落案起訴一項販毒罪，案件將於明日(31日)在西九龍裁判法院提堂。

方續指，新冠肺炎疫情下各國實施出入境管制，客運人流大幅減少，販毒集團改變策略，今次是首次破獲有不法分子利用海運貨物將毒品海洛英由東南亞國家運入本地，海關將繼續留意販毒活動趨勢，並與海外執法機關合作，從源頭堵截打擊販毒活動。呼籲運輸業從業員及出租貨車司機小心處理可疑或不尋常的訂單，以免誤墮法網。