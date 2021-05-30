商界推奇招獎賞助「谷針」　設婚姻配對　打兩針獲安排見對象

近日商界多個機構加入「谷針」行列，行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，現時本港疫苗接種率不高，現與香港總商會商討，分2階段推出疫苗獎賞計劃，贈送不同「衣食住行」的獎賞，鼓勵市民接種疫苗，當中有婚姻配對服務，已接種第1針的市民可以遞交相關資料，接種第2針後便可安排與對象見面，亦設有現金獎，詳情會再公布。

林健鋒今日(30日)出席電視節目時指，疫情影響整個社會，不僅是政府的事，同時亦不能只要求政府出錢資助，故商界亦希望協助政府，早前與多個機構商訂資助提供獎賞，反應正面，疫苗獎賞計劃中有不同商戶、機構送出如酒店住宿、機票、戲票、飲食券、抗疫產品、驗身、驗眼的醫療券，甚至有婚姻配對服務等，已接種第1針的市民可以遞交相關資料，接種第2針後便可安排與對象見面，另有現金獎。對於近日有集團捐出全新單位作為已打針市民抽獎活動的終極大獎，林健鋒希望見到第2、3個單位出現，然而他表示不希望獎賞計劃只有1個人得獎，希望有打針的市民亦可參與，計劃每兩星期抽1次細獎，並在9月再定日子去抽大獎。

問到為何認為政府推出本地遊、公海遊等亦無助推高疫苗接種，商界出獎勵便有信心推高？林健鋒未有正面回應，但說不可以用「貪」字形容，他指現時有資訊不足，政府亦需要加強推動、宣傳。

對於現時有僱主讓已接種疫苗僱員可放假休息，他表示支持，並鼓勵僱主讓僱員放一天、半天假，他指有女士見針好怕，他建議機構可以設「陪針假」，讓其丈夫可以「拖住手陪太太打」，同時建議政府讓在港長期工作的外籍人士亦可以免費接種疫苗，盡快讓香港成為一個「安全城市」，恢復多地區往來。林健鋒又望設立「大灣區商務氣泡」，已打針人士在有條件下可毋須隔離檢疫，每星期可以有1,000個名額，如情況理想，可推廣至點對點旅遊。