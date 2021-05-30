市建局20周年　正籌備千億元5年計劃　料可提供1.8萬個單位

市建局至今已踏入20周年，這20年以來，市建局共推行72個項目，以新建住宅單位加上樓宇復修支援計劃的樓宇住宅單位來計算，合共提供了17.42萬個住宅單位。市建局強調，2021年將是他們的「收成期」，會有8個重建項目完成清場，並可望於2021至2022年度內補充市建局的現金流，藉著有較穩健的財務狀況，市建局籌備了一份千億元5年計劃，將會涵蓋多個新策展的重建項目，及已開展但未完成收購的重建項目，合共提供約1.8萬個住宅單位。

市建局表示，成立至今踏入20周年以來推行多項重建項目，當中涉及1,500幢失修樓宇，提供2.42萬個新建住宅單位；以及因樓宇復修支援計劃而修復成功的住宅單位亦達到15萬個。

另外，2021年將成為市建局的「收成期」，未來會有8個重建項目完成清場，並於2020至2021年度內會相繼推出招標，市建局會從這些項目的中標合作發展商收回前期款項，用以補充市建局的現金流，屆時將會有較穩健財務狀況。為此，局方亦籌備了一份千億元5年計劃，此計劃將涵蓋多個重建項目，預計合共可提供約1.8萬個住宅單位，目前局方已將這份千億5年計劃的業務綱領交予政府審核。

然而，市建局承認，目前其市區重建項目收購成本高昂，加上項目發展年期長，資金流轉慢，對財務狀況造成一定風險，如有規劃儲備進入項目儲備階段，局方更需動用逾1萬億港元的流動資金，為市建局目前約500億元總資產的20倍。為解決財務問題，市建局將與相關部門合作，引入新規劃工具，著重舊區土地重整發展的潛力，地盡其用，以增加財政收入，同時期望在可行的情況下縮短重建項目的工作流程，爭取加快地盤平整後作招標，促進現金流轉。

市建局補充指，2021年下半年將完成觀塘市中心重建項目第2及第3發展區，以及中環街市項目亦會於第3季開始運作。市建局亦正籌備於煥然懿居基座商場，興建另一個以樓宇復修為主題的資源中心，加強業主對樓宇維修保養的認識，預計資源中心會於今年年底或明年初啟用。