47名泛民初選案明再訊　其中36名被告將由囚車押送出庭

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，早前被控「串謀顛覆國家政權罪」，案件將於明日(31日)下午在西九龍法院再提訊，並繼續由國安法案件指定法官、總裁判官蘇惠德處理。現時47名被告當中只有11人獲准保釋，故其餘36名被告明日將由囚車押送到法院出庭應訊。

被告包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢等共47人，他們同被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。案件於今年3月首次提訊時，大部分被告都有申請保釋，但控方引用終審法院就壹傳媒黎智英案的判例反對各被告保釋，法庭首日開庭至凌晨仍未能聽完雙方律師陳詞，期間有被告身體不適，要押後再訊，最後經過4日的聆訊才就眾被告的保釋申請作出決定。

總裁判官蘇惠德原本批准15名被告保釋，律政司隨即要求高院覆核批准該些被告保釋的決定，但律政司其後撤回針對楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠4人的覆核，他們可保釋外出。高院之後經過3天的覆核聆訊後，批准黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來、李予信，7人保釋。至於餘下4名被告，包括伍健偉、譚文豪、郭家麒和張可森，經高院覆核後被取消保釋，他們要繼續還押候訊。換言之，共有11名被告獲准保釋。