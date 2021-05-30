政Whats噏：以荔枝樹喻青年被誘違法　盧偉國對幕後黑手深惡痛絕

依家正係荔枝當造嘅季節，工程界議員盧偉國(WK)今日(30日)就喺Facebook分享，屋企後園種嘅荔枝樹事隔兩年終於再次結果，更以荔枝開花至結果過程比喻人生歷程，話青少年成長期係脆弱嘅階段，眼見近年參與社會動亂嘅青少年都要負上刑責，有好深感受啊。

WK喺貼文話後園荔枝樹前年首次結果，雖然收成少但都好好味。之但係上年就一粒荔枝都無，令他大感失望。雖然今年荔枝樹順利開花，而且花朵數量甚多，但從開花到結果都非常脆弱，經過風吹雨打後已經唔見一大截。佢話能頂得住風雨嘅，今日雖然未完熟，但已見到「蟬鳴荔綠」，部分更現出胭脂紅。佢仲期待後園荔枝完熟時，可以學下蘇東坡「日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人」。之不過，佢數數吓今次收成就冇咁多，笑指可能只係夠蘇東坡食半日咁上下。

見到荔枝樹唔單止諗起蘇東坡，佢仲提到一班因參與違法示威活動嘅年輕人。佢話青少年成長期係脆弱嘅階段，頂得住誘惑、經得起風雨嘅人就可以茁壯成長。佢感慨眼見呢兩年被煽惑參與社會動亂嘅青少年，紛紛承擔惡果，負上刑責，學業事業中斷，對於幕後黑手感到深惡痛絕。