調查指約44%青年抗拒接種疫苗　近60%不滿港府防疫工作

多間大學要求師生接種新冠疫苗，否則需定期接受病毒檢測。有調查指，近半受訪青年反對大學有關做法；近60%受訪者不滿港府防疫工作；約44%青年抗拒接種疫苗，不足10%表示「一定會」接種。調查機構認為，大學應審慎推行校園強制疫苗接種措施，政府亦應加強「旅遊氣泡」措施，鼓勵青年接種疫苗。

「青年新世界」以電話問卷形式，於上周五(28 日)成功訪問458名應屆DSE生，了解他們對疫苗政策、接種疫苗的取態，以及不接種疫苗的原因等。對於港府抗疫表現，調查指，傾向不滿意的受訪青年高達60%，傾向滿意的僅約30%。調查又指，受訪者對接種疫苗仍持觀望態度，僅不足10%受訪者表示「一定會」接種，「可能會」的則有約40%，表明不會接種則有達44.4%，已接種疫苗的僅為4.4%。

針對有意接種疫苗受訪者，56.5%受訪青年傾向接種內地及德國合研的的復必泰疫苗，而傾向內地研發的科興疫苗則有24.1%。表明「不會」接種疫苗的受訪者方面，最多受訪者「擔心疫苗有嚴重的副作用」，達74.9%，質疑「接種後仍有機會感染」則為13.3%。

多間大專院校要求或鼓勵師生在新學年起接種疫苗，否則須定期檢測，調查指，支持及反對有關做法的受訪者各佔近半。調查又發現，在接種疫苗和定期做病毒檢測兩個做法之間，僅30.4%受訪者選擇前者，選擇後者則超過60%。

機構認為，大應推出相應措施，方便學生進行定期檢測，包括在校園設置自動派發機或派發點。中心又指，港府應加強與周邊地區建立「旅遊氣泡」，包括受年輕人歡迎的外遊目的地，以鼓勵他們接種疫苗。