港凱莉山幼稚園被傳教師因拖糧離職　學校稱有新財務團隊接手

香港凱莉山學校曾傳出財困的消息，近日有傳該校的國際幼稚園教師被拖糧，教師將在明(31日)起集體離職，學校或會因而停辦，影響正就讀的學生。該校回覆東網查詢時承認，學校出現財務困難並不斷虧損，而明日將有新財務團隊接手工作，「因此所有事情將重回正軌」，並保證「學校下周肯定會繼續營運授課」，並預計在一、兩個星期內會盡快向教師發放4月及5月薪金。

近日有消息傳出，凱莉山國際幼稚園的教師因被拖糧，教師將集體離職，而學校照樣收生，而學前班(Pre-school)亦出現同樣的情況。該校回覆查詢時指，受到社會事件、停課及持續疫情的影響，學校的確在財務上面臨困難，並不斷虧損。學校現在已經開始進行架構重組，以確保解決現在的情況，令孩童可以繼續學習。

該校又指，聯合創校人、投資團隊組成的新財務團隊將於明日起接手本地團隊的工作，因此所有事情將重回正軌，並已就上述情況通知各家長及教職員，並收到家長的諒解回覆。在新的財務團隊審視工作完畢後，投資者將會再次注資，老師今年4月及5月的薪金盡快發放。不過該校未有回覆受影響的涉事教師有多少人。

香港凱莉山學校是英國百年貴族學校Mount Kelly的首間海外分校，原校擁有逾140年歷史。凱莉山學校2017年起在港辦分校曾出現不少風波，例如校舍選址一改再改，並遭入稟控告校方違約，又被指未完成學校註冊便「偷步招生」，遭教育局警告。上月該校又傳出有家長為子女退學未獲贖回全額債券，教職員又被「拖糧」，勞工處因而到校調查。