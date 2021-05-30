警隊今辦招募體驗日　投考者冀加入後拉近與巿民關係

為吸引有意投考警隊的人士了解各部門運作，並體驗投考過程，警隊今(30日)在黃竹坑香港警察學院舉行「警隊招募體驗日」，除了一般招募工作，亦開放予公眾跟多個部門的警務人員交流，索取投考建議，同時可即場投考及進行體能測試。有投考者表示，因為目睹社會撕裂而投考，希望透過溝通拉近巿民與警隊關係。

是次招募體驗日警方安排了共6個部門的警務人員，與有意加入警隊的人士進行交流，包括機場特警，鐵路應變部隊及反恐特勤隊等，同時亦提供虛擬實境(VR)讓公眾體驗警員執勤的情況。此外，市民亦可嘗試進行體能測試，若通過了會記錄在案，即場報名更可直接進入遴選程序。

警察招募組警司陳純青表示，相關安排是為了讓有意投考警隊的人士進一步了解警隊工作，並釋除對投身警隊的顧慮，同時希望能招募性格、能力與價值觀符合警隊要求的人士加入。而開放予公眾即場進行體能測試及報名，可減省招募程序，使招募更有效率。

陳又指，自警隊4月開展宣傳活動以來，共收到約1,700宗投考申請，亦有約2,000人報名參與體驗活動，今次招募體驗日後會進行檢討，以決定未來會否以同樣形式進行宣傳招募。被問到對投考人數是否滿意，陳未有正面回應，但表示自反對修訂《逃犯條例》後及疫情趨於平穩，投考人數已有平穩回升趨勢。警隊計劃於2021/22年度招募1,545人，包括195名警務督察及1,350名警員。

有參與招募的市民Patrick表示，本身有意投考警隊，經過體驗活動與警務人員交流後，便決定即場投考。另一名投考者Carmen則表示，過去曾成功投考，但因進修選擇放棄職位，今次再次投考是因為目睹社會撕裂，希望能拉近警民之間的關係，對於可能面對的批評及壓力，她則表示會「做好自己」來應對。