疫情稍緩　港鐵開放高鐵香港段予本地遊旅行團

新冠肺炎疫情逐漸緩和，早前港府宣布可以復辦本地遊，港鐵為支持旅遊業界，決定免費開放香港段的高速鐵路供旅行團參觀。港鐵於今日(30日)包團招待了來自油尖旺區27位少數族裔家庭人士，當中開放了高鐵的香港西九龍站及石崗列車停放處予人參觀，並由高鐵職員擔當導賞員，帶參觀人士登上高鐵動感號。此外，因反應熱烈，以後或會開放更多本地遊旅行團參觀。

港鐵表示，為支持旅遊業界，今日包團招待了油尖旺區27位來自少數族裔家庭的人士，讓他們登上高鐵動感號，親身體驗車廂內各項設施，參觀人士表現興奮，紛紛拍照。另外，高鐵職員亦擔當導賞員，向參觀人士介紹列車停放處的設備及運作，讓他們了解高鐵的服務和特色。

港鐵補充指，於5月28日至6月20日期間，亦安排了30個時段供本地遊旅行團參觀，屆時將會開放香港西九龍站及石崗列車停放處的指定區域，讓參與本地遊的市民在疫情下有更多景點作消閒。

港鐵又稱，由於留意到是次安排反應踴躍，接下來將密切留意需求，以及關注會否對車站和列車停放處的運作造成影響，以後或會開放更多本地遊旅行團參觀高鐵香港段。