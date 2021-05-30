警隊博物館明起關閉翻新　斥資百萬元活化料明年3月重開

位於山頂甘道的警隊博物館明日(31日)起關閉翻新，負責重建項目的警司今日(30日)表示，博物館預料明年3月重開，博物館將會活化為一所警隊歷史文化中心，並斥資以百萬計港元增設互動元素和資訊科技特色，包括「虛擬時間軸」、大型電視牆等。

香港警察學院研究中心主管林穎聰警司指出，在過去32年間博物館已錄得超過170萬的參觀人次，而隨着館藏文物與日俱增，舊式設計的擺設亦應與時並進。他透露，有關工程由建築署負責，在約9個月的工程後，館方會在入口處沿路增加樓梯畫，影相「打卡點」等，而館內入口處的接待室，將打造成為一個上世紀六、七十年代的警署報案室接待處。

林又稱，館內將使用科技配合展覽，增加互動元素，包括視訊及數碼相片、語音導航、「虛擬時間軸」勾畫以往177年的警隊發展歷史、「懷勉牆」詳列177年來369名殉職警隊人員名字及部分故事，以及電視牆等，又透露相關的多媒體設備花費了「幾百萬港元」。

另外，博物館亦會增設嚴重罪案展覽廳，把配以短片展示及解釋過往一些重大案件及其被偵破的突破事項或過程。問及會否加入2014年「佔領中環」事件，和2019年因《逃犯條例》引起的衝突事件到博物館，林表示有考慮加入2014年佔中事件的元素，仍在尋找適合的展品，而談及修例風波，他則指「(事件)要畀時間沉澱」，認為博物館展出的事件需要已經完結。

警隊博物館館長鄭俊德補充指，活化後的博物館將以時序及警察工種作分類，相信會更為清晰。至於會否減少殖民地時期的展品，他表示在警隊177年歷史中，有百多年時間處於殖民地時期，而現時約80%的展品均來自1997年回歸之前，並謂「唔可以將過往切斷抽離」。鄭又透露，活化後會展出100多年前宵禁時期的「行街紙」、1997年前警隊課程的素材，及未曾曝光的照片等。

警隊博物館於1976年成立，原址位於警察總部，其後遷往灣仔大生商業大廈，再於1988年遷至現址。博物館現分為4個展覽廳，包括歷史展覽廳、三合會及毒品展覽廳、「警隊今昔」展覽廳，以及專題展覽廳。博物館的樓面面積約570平方米，展品有約1,200餘件。