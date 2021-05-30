劏房戶狠批工作小組報告不完善　學者倡設立起始租金

香港房屋供應短缺，劏房應運而生，惟出現加租、生活環境惡劣等情況，政府委任的劏房租務管制研究工作小組於今年3月份發表報告，提出立法規管劏房租務。有團體批評政府未有諮詢基層市民意見，遂自發舉辦3場於港九新界的諮詢會，而今日(30日)已是最後一場。會上有劏房戶批評工作小組早前提出的報告不完善，認為應將租約由「2+2」年期增加為「3+3」，並設立起始租金。

民間監察政府推行租管陣線指出，劏房上床下廁、環境惡劣的情況屢見不鮮。其中「劏房」租務管制研究工作小組成員招國偉直指，工作小組的報告是保障基層的第一步，應聆聽來自基層的意見，並盼未來能增加基層市民的流動性。

會上有多名街坊批評目前報告有多處不足，對住戶保障亦不全面。有人指，自己租住單位如有電器損毀的情況，仍被業主要求指定的水電師傅，並需自費維修電器，質疑被業主剝奪自己利益。

香港城市大學公共政策學系副教授邱勇則對目前租管方案存疑，認為政府應考慮規管劏房租金升幅，並可參考公屋加租制度，如訂立10%為加租最高幅度，以幫助基層，並建議政府考慮設立起始租金。