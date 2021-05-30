政Whats噏：鄧以海夠號召力　成功招募660名海關青少年計劃成員

提起學生課餘參加嘅活動，唔少人會諗起少年警訊，但其實各紀律部隊都有推出唔同嘅活動畀青少年參加，好似海關咁，今年暑假就特別推出咗一個名為「Customs YES」嘅全新青少年計劃，短短兩日，已成功招募超過660名會員，點解有咁好成績？全因海關關長鄧以海尋日(30日)親自去香港國際教育展設立嘅攤位進行招募，鄧Sir果然够號召力。

鄧Sir話，希望透過「Customs YES」教育導向活動，鼓勵青少年發揮潛能，加深佢哋對海關執法同便商等工作嘅認識，以培養青少年有正面嘅價值觀同對社會的歸屬感，年滿12歲至24歲嘅青少年都可以個人名義加入，成為青年會員。

鄧Sir仲話，「Customs YES 」係嚟緊暑假會推出兩項重點活動，包括「暑期訓練營」及「暑期實習計劃」，其中「暑期實習計劃」提供同海關及相關業務夥伴涵蓋唔同行業嘅實習職位，畀年滿18歲或以上的「Customs YES」會員參加，有得玩，又有嘢學，鄧Sir認真諗得周到。