《議事論事》加插六四跑違指令　港台：嚴正調查按機制懲處

年耗10億港元公帑的香港電台，劣迹斑斑，經常被外界批評立場偏頗。港台今(30日)發新聞稿回應港台節目製作人員工會日前發表的聲明，重申負責5月21日《議事論事》的製作團隊，在節目末段加插播放六四長跑的片段，違反編輯委員會的指令及偏離編輯管理機制，內容明顯與該集討論事項或立法會當前議題無關，事前未經編輯委員會同意，港台會嚴正調查原《議事論事》製作團隊涉嫌違反現行編輯管理機制事宜，並按既定機制懲處違規人員及追究責任。

港台早前將原於本月21日播放的《議事論事》下架，廣播處長李百全曾解釋，指因片尾播放六四長跑的片段，偏離編輯委員會機制，但港台節目製作人員工會日前發聲明反駁，指管理層從未有要求審批片尾。

不單止反駁工會的聲明，港台亦指編輯委員會早前已經決定，《議事論事》內容必須關乎當下立法會事務，並須得到編輯委員會批准，決定適用於《議事論事》任何部分，負責的管理層亦已多次向屬下團隊作出相關指示及督導，強調港台編輯自主不等如港台個別製作人員編輯自主。

港台希望工會尊重《香港電台約章》及《節目製作人員守則》下對港台的要求及期許，個別員工不能任由一己成見左右專業判斷，廣播處長作爲港台總編輯，亦會為港台作最終編輯決定，又指港台既是公營廣播機構亦是政府部門，凡事須有規有矩，不能偏離機制。

工會對港台所作出的嚴詞指摘及不合乎比例的回應感到驚訝及失望，又指早已向同事了解，得知同事已盡責上呈節目題目及嘉賓名單等細節，但編輯管理機制實行以來並沒要求審查片尾，現在卻反咬同事違反機制，做法並不公允，而今次《議事論事》事件，凸顯管方為求宣示權力，連一個鏡頭都容不下。