食署機電署郵政鬥懶　當值隊酒煲煙踢毽

本報過去曾多次揭發多個政府部門人員當值期間偷懶，其中以食物環境衞生署職員最猖獗，有該署的防治蟲鼠組人員當值時打麻雀，滅鼠工作敷衍了事；小販隊則爆出當值期間換去制服，到熟食中心打邊爐，「隊酒」玩骰盅。除了食環署外，機電工程署、香港郵政亦曾被揭發「蛇王」，可謂「蛇鼠一窩」。

食環署職員蛇王屢見不鮮，該署黃大仙區防治蟲鼠組員工去年7月被發現連續多日在上午返回辦公室後，長時間在房內「歎冷氣」，未有到區內鼠患黑點治鼠。另一方面，南區防治蟲鼠組人員去年中亦被揭開工時只顧玩手機，甚至脫去制服在石澳泳灘散步，又躲到樹蔭下睡覺，每日實際工作時間僅20分鐘。本報去年11月更連日直擊，食環署西貢外判防治蟲鼠組5名工人每日工作僅2至4小時，日日到涼亭睡覺、吸煙等開飯，甚至開工期間躲於偏僻石屋打麻雀。

食環署油尖區小販隊亦曾「上榜」，曾被揭在當值期間換去制服，於佐敦官涌市政大廈二樓熟食中心打邊爐、玩骰盅、吸煙和飲啤酒。其他部門偷懶情況亦不遑多讓，長沙灣政府合署除了是公務人員辦公地點，機電署人員曾將大廈風櫃房開闢為「蛇王」天地，房內設置健身器材、魚缸、雪櫃、梳化、大班椅，甚至有人擺放單車輪、氣槍和足球等，職員閒來無事便躲進蛇竇休息午睡或抽煙，甚至手持氣槍在房內互轟，玩個痛快後就食飯或放工。

香港郵政則在3個月內被揭發兩宗「蛇王」事件，沙田派遞局有郵差集體被揭「蛇王」隊啤酒；灣仔胡忠大廈的中央派遞局也有多名郵差疑於加班期間踢毽消遣。