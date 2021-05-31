農林助理員抽尿辦檢測　午後冇嘢做　月𢭃兩萬

上水屠房是香港鮮肉供應的兩間持牌屠房之一，物業由香港政府持有、五豐行營運、食物環境衞生署監察運作，據食物安全中心網頁顯示，兩間屠房現時每日共屠宰約2,067頭豬、40頭牛和4隻羊。有業界人士指，豬隻由出豬場至屠宰需經過多次檢測，每當有豬隻抵達上水屠房，農林助理員負責從中抽出4至5隻豬隻檢測，高峰期集中每日早上約8時至中午12時，故中午打後時間相對清閒。

有業界人士指出，豬隻運送至上水的高峰期為每日早上約8時至中午12時，過後時間則較為疏落，惟豬隻會分批運抵，故流程可謂「一邊到、一邊驗、一邊出報告」，而豬隻於屠宰前需接受多次檢驗，包括離開豬場時需檢疫一次、其後於深圳的清水河活豬中轉站要再作檢測、到達上水屠房又要再檢。他續指，每車運送約20至30隻豬隻，農林助理員負責從中抽出4至5隻豬作檢測，若化驗結果無異狀的話，凌晨即可開始屠宰。他補充指，為求達成進度，每晚最遲8點需出齊所有檢驗報告，方能趕及於凌晨屠宰。

是次「蛇王」事件中，於上水屠房工作的農林助理員負責從運抵的豬隻中抽出4至5隻，收集尿辦作檢測之用，並將化驗報告輸入電腦作紀錄。而農林助理員的薪酬由總薪級表第7點至總薪級表第11點，按照公務員事務局資料，即20,035元至25,545元。