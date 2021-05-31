東方日報A1：食署上水屠房　漁署賭錢蛇王

食物環境衞生署在疫情下懶理公共衞生屢受批評，最新被揭縱容屠場變賭場，「蛇王」偷懶成為新常態！上水屠房有負責豬隻檢驗的漁農自然護理署農林助理員明目張膽，於工作時間在辦公室內聚賭，利用公家電視機收看賽馬直播，協助同事「落飛」買波、買馬。有員工曾向上級投訴但未獲處理，情況變本加厲，辦公室「烏煙瘴氣」。經本報介入查詢後，食環署表示會就個案作出調查及跟進，更移除當處的電視機。有議員批評事件不能接受，部門之間權責不清，管理鬆懈，有失職之嫌。

上水屠房由食環署負責監察運作，惟農林助理員屬漁護署職位，負責豬隻宰前檢驗，並處理相關文書工作，工時由早上約7時45分至下午5時30分。有員工爆料指，近年有農林助理員於工作時間，在屠房（獸醫）組地下流動辦公室觀看足球或賽馬直播，有多名共用辦公室的員工就此情況向上級投訴，最後石沉大海、不了了之。近月情況更見猖獗，開始出現5至6人組成的賭博小組，每逢賽馬日自中午12時左右就守在電視機前，一名助理員負責收取各人的投注，並記錄於白紙上。

有員工批評，公家電視機原本供同事於準備工作時收看新聞節目，惟涉事員工令辦公室「烏煙瘴氣」，直斥「明白未必無時無刻都會有工作，但你睇都算，還愈來愈過分，公然於辦公室下注」，並指該「賭博集團」以其中一名農林助理員為首，每到賽馬日都會為相關同事提供下注服務，直言「分不到是辦公室還是馬會。」他又指，投訴後情況更誇張，「可能知無後果所以先會大模廝樣地賭。」

立法會食物安全及環境衞生事務委員會委員柯創盛批評，公職人員於工作時間做私人事件已不當，於工作時間聚賭更是「不能接受」，直斥事件非常嚴重，市民以公帑支付薪酬，卻換來如此質素的公職人員，「點都講唔通」，若涉及有上級接獲投訴而不處理代表有人失職，又指食環署屢次出現管理問題，應立即查明事件向公眾交代。他續指，當局的人員編制並不理想，部門之間權責不清，導致出現員工蛇王的情況，建議有關部門重新檢視聘用模式，堵塞漏洞確保不會浪費資源。

漁農界議員何俊賢則指，食環署負責管理屠房運作，事件反映食環署對屠房工作人員的管理鬆懈，而漁護署對自己部門的人員亦必然有監管的責任，若情況屬實，兩個部門都有責任處理，是次事件反映部門間處理員工違規出現通報問題。食環署回覆指，會就查詢所指個案作出調查及跟進，已即時展開調查，並繼續密切監察該署員工的行為表現，該署指一向重視員工紀律，若發現員工有違規行為，會按既定程序處理，包括向違規的員工作出紀律處分。漁護署則以電話回覆指，對事件沒有補充。