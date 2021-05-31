屯門警區推「法里程計劃」參觀模擬法庭　加強學生守法意識

青少年少不更事，或因一事衝動或對法例的不熟悉而犯案，或影響日後前途而一生後悔。為減低區內青少年犯罪率，亦避免他們成為罪案下的受害者，屯門警區近期主動推出多項計劃，向青少年宣傳防罪滅罪訊息，包括透過設定不同法律情景和參觀模擬法庭等，讓學生更了解法例，提高對司法理解。

屯門警區警民關係組學校聯絡主任（中學組）溫方盛表示，警方過往接觸的被捕青少年，大部分因一時衝動而犯案，亦有人因對法例不熟悉而誤墮法網。他又指，早前接獲一名學校教師來電，透露其一名剛成年學生因受人唆擺、一時衝動而參與打鬥，卻將對方打至重傷，事後感到後悔，但由於案情嚴重且涉事學生已成年，故最終不能以警司警誡作結。

另有學校老師向警方求助，表示一名少數族裔學生從網上購物，收貨後始發現為冒牌貨品，該學生為了止蝕，將貨物放回網上出售，更表明屬「冒牌」，因此遭到舉報，「原本該學生已投考紀律部隊，已通過了面試和品格審查，但因此遇上阻礙」。

屯門分區軍裝巡邏小隊第二隊督察蘇振毅則表示，警區今年年初推出「法里程計劃」，計劃維時9個月，分成5個階段進行，透過設定不同法律情景和參觀模擬法庭等，讓學生更了解法例，提高對司法理解，目前有1間學校進行有關計劃，期望日後可再推展至區內其他學校。