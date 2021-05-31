童黨式犯案惹關注　屯門警區加強宣傳　防青少年犯法

本港青少年罪案向來備受關注，屯門警區去年拘捕203名10至20歲的青少年，數字雖告下跌，惟他們大多涉嫌干犯刑事毀壞及店舖盜竊等，而涉嫌傷人及嚴重毆打的被捕人數，更較前年上升1.3倍。警方指出，經歷前年反對修訂《逃犯條例》風波後，青少年守法意識薄弱，犯案模式又重返傳統童黨式作案，聯群結黨欺凌他人，而在疫情期間，由於他們經常在外流連，更有區內黑幫趁機吸納新血，以「搵快錢」利誘他們犯案。屯門警區推出多項宣傳計劃，向青少年灌輸正確價值觀及防罪訊息，引導他們重回正軌。

屯門警區重案組第二隊高級督察盧潔瑩接受東網訪問時表示，該警區去年拘捕203名青少年，與2018及2019年的241人和291人相比均告下降。盧解釋，受反修例事件影響，2019年青少年被捕人數大幅上升，尤以16至20歲的組別佔最多，由2018年134人，上升51%至2019的203人，他們多涉及非法集會及刑事毀壞，分別有85及38人。隨着反修例風波逐漸褪色，去年青少年罪行又變回傳統犯案模式。

盧指，去年青少年罪案大多涉及傷人及嚴重毆打，有62人涉案被捕，較前年同類罪案被捕的26人多出1.3倍，當中犯案原因不外乎朋輩、童黨欺凌案件。她稱，大部分青少年的犯案動機其實始於小事情，例如雙方發生口角或不滿對方態度等，並非要令對方頭破血流，只是想展示自己的勢力。

她舉例，去年2月，區內發生兩名少女欺凌另一名少女的事件，案中一名綽號為「牛丸」的少女，扯着受害者的頭髮，將她扯落地再掌摑腳踢，其同伴亦多次掌摑對方。警方指，「牛丸」無黑社會背景，出生自正常家庭，亦因此被人寵壞，享受作眾人「大家姐」的感覺，故經常聯群結黨展示勢力，終犯下大錯。

此外，區內涉及黑幫的罪案，亦不時有青少年牽涉其中，警方早前破獲區內多個工廈無牌酒吧及夜總會等夜場，共拘捕137人，當中19人為青少年。警方指，留意到區內學校眾多，有不少黑幫會在公園、球場、遊戲機中心等地方「踢人入會」，亦有青少年經朋友介紹加入黑幫。而近年屯門及元朗的學校，有南亞裔青少年就讀，他們亦成為黑幫招攬目標，希望壯大勢力。

黑幫又覷準青少年需要金錢玩樂，提供多個「搵快錢」任務，利誘他們做違法工作，例如淋紅油、追債等。盧指出，青少年完成任務後要拍照為證，每日約有1,000元報酬。另有女生受金錢誘惑到無牌酒吧陪伴飲酒，每日約有1,000至2,000元酬勞，過程中亦毋須自己付費玩樂，對她們有一定吸引力。由於疫情關係，屯門警區採用視像形式與學校接觸，開辦近40場講座，講解最近經常發生網購騙案、裸聊勒索及欺凌案件等的趨勢及手法，防止青少年犯案。