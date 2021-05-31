拯救失足墮坡婦遇山泥傾瀉　消防員擋巨石壓斷小腿

早前有1名行山婦人於馬鞍山失足墮坡受傷，當時負責拯救的消防處人員，日前就事件向傳媒講述當時曾發生的驚險情況，就是期間出現小型山泥傾倒，有消防員因此被壓斷右小腿。據消防處統計數字指，於2020年1月至2021年4月的1年多內，錄得1028宗攀山拯救事故，共567人受傷，15人死亡。而在今年短短的首4個月，便發生426宗攀山拯救事故，243人受傷，已佔去年逾7成。

事發在本月1日下午五時多，當時5名行山人士被困於馬鞍山上的東馬肚坑一帶，其中1名婦人失足滾落15米深的山坡。消防處接報後派遣攀山拯救專隊、高空拯救專隊到場救援。多名消防員在運送傷者至馬鞍脊期間遇上小型山泥傾瀉，有大石迎面衝向擔架床，導致3名消防員受傷。由於傷者的清醒程度愈來愈低，在場消防員移師東面一處較開揚位置，要求飛行服務隊作緊急撤離，近午夜12時成功將傷者運走。

其中1名受傷的消防員王瑞進憶述，當時自己位於傷者的正上方，聽到一句「有落石」，再向上望時，已看到有一塊大如冷氣機的石頭滾落。他知道若自己避開大石，下方的傷者以及其同袍將受到更嚴重撞擊，因此決定用盡全身力氣抵擋石頭，最終被壓到右小腿骨折。

高級消防隊長（高空拯救專隊）羅文傑表示，去年12月開始有明顯上升，幾乎每個月都有超過100宗攀山拯救事故發生，而近年網上有不少行山路線推介，惟部分並非正式山徑，故此羅呼籲市民要量力而為，選擇合適路線。