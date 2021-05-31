中學生設計「綠海龜遊樂園」奪冠 　鍛煉海龜覓食能力

學生只要發揮創意，便可為海洋保育出一分力。明愛元朗陳震夏中學團隊設計出「綠海龜遊樂園」，為海龜提供多個清潔和訓練場景，利用鋪滿石春及海沙的粗糙地台協助海龜按摩；亦構思水力發動的軟刷及噴水器清潔龜殼；又設計海草水池公園，鍛煉海龜覓食能力及四肢等，令海龜心情愉快。該團隊利用3D繪圖和打印技術，裝上感應器及電路板等，令運作自動化，減輕護理員的負擔，設計項目成為海洋公園早前舉辦的STEAM學生大賽生的冠軍作品。

海洋公園早前舉辦集科學及藝術元素的STEAM學生大賽，邀請中學生應用STEAM知識和技能，設計蝴蝶友善花園園藝裝置、海龜護理工具或人工珊瑚礁，為動物保育提出創新的解決方案。其中部分作品獲得園方接納，經過改良後成為實物，置於園中供動物使用，促進牠們的心理健康，並鍛煉自行覓食、解難、社交等能力。

禮賢會彭學高紀念中學學生則設計「人工珊瑚架」，其凹凸不平的陶瓷表面有助珊瑚依附，底部的不銹鋼「蜘蛛腳」則可以阻止天敵海膽爬上結構。支架的高度可以調節，讓珊瑚在最適合的水深生長，並吸收到充足的陽光。該作品獲公園改良後，成為實物，將置於「海洋奇觀」進行測試。

另外，去年的冠軍作品「狐獴豐容物」亦獲得公園垂青，變為實物。作品由中華基金中學的學生創作，高1.5米，闊1.2米。每當有狐獴經過，支架頂部便會自動播放狐獴叫聲，從而吸引更多狐獴，提升牠們的社交能力，而發出的聲音則可給予動物心理和生理上的刺激，讓狐獴感到身邊有同伴，亦可增加其警覺性。支架也附有具挑戰性的餵食裝置，增加狐獴自行覓食的難度，並訓練其平衡力、解難、思考能力，同時滿足其掘洞的喜好。