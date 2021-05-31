土力工程處引入機械狗助高風險視察　料今年雨季實地使用

張偉文表示處方一直最為重視工程師的安全，未來會以機械狗代替工程人員到危險地區視察。(袁志豪攝)

香港山多平地少、地形陡峭、人口稠密，暴雨期間引發山泥傾瀉事故嚴重可致人命傷亡。近年受氣候變化影響，降雨量的紀錄屢被打破，為加強面對未來極端暴雨天氣帶來山泥傾瀉的應對能力，土木工程拓展署下的土力工程處於去年進行了第2次全港空載激光掃描遙感測量，用以收集數據並進行地貌評估，更引入了兩隻機械狗「SPOT」，配備不同儀器代替工程人員到高風險地區視察，同時收集數據。

土力工程處表示，為面對極端暴雨，去年進行了第2次全港空載激光掃描遙感測量，所得數據質量遠比第1次於2010年所做的測量更好，其數據點密度對比以往每平方米4點，提升至每平方米100點。所得數據可進行更可靠的地貌評估，量度山泥傾瀉的大小及體積，有助模擬山泥傾瀉泥石流的流向及量化風險評估。

土力工程處處長及副礦務處長張偉文強調，處方一直最為重視工程師的安全。為代替工程人員到高風險地區視察，處方於去年引入了兩隻4足機械狗「SPOT」，每年一共花費80萬元以租用及研發，機械狗目前仍在訓練當中，期望可於今年雨季實地使用，幫助工程人員到危險地方取得數據，並進行視察。

此外，張偉文指出，空載激光掃描遙感測量所得數據，已於今年4月以數據共享平台模式分享予公眾。當中編製了17項數據資料庫，包括本港的基本岩土、地貌及水文資料等，市民可透過香港斜坡安全網站瀏覽。