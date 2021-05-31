東方民調：免費為假難民打新冠疫苗 恐鼓勵湧港

南亞假難民濫用免遣返聲請機制，拖延留港從事黑工等不法活動，惟問題纏港多年，港府束手無策，更動用公帑補貼假難民打新冠疫苗，此舉隨時惹更多「難民」湧港。有議員直指他們大部分屬假難民，港府每年已花大量公帑提供援助，猶如倒錢落海。專家亦指「難民」多來自疫情高風險地區，港府應從源頭堵截及盡快遣返假難民，免增治安風險，影響防疫。

目前香港逾130萬人接種第一劑新冠疫苗，與港府希望年底達70%接種率仍有大段距離。港府除了強推「疫苗氣泡」逼港人就範打針，為提高接種率，港府不惜用公帑為假難民免費打針。新冠疫苗接種計劃將擴至非港人，包括持雙程證來港的內地人；7月將涵蓋至免遣返聲請人及獲聯合國難民署確認的難民，料涉1.3萬人。

議員葛珮帆直指，99%免遣返聲請個案都是假難民，司法覆核成功個案寥寥無幾，敗訴後又再上訴，藉此拖延留港時間。她憂慮，假難民經常在社區聚集或從事非法活動，嚴重影響防疫。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，港府不能單靠接種疫苗達致防疫，認為要處理「難民」問題最有效方法是防止他們濫用機制來港，持行街紙人士在社區自由活動，部分人可能從事非法活動或工作，當局須加強執法。他們主要來自東南亞等疫情高風險地區，當局不應讓他們輕易來港，否則隨時成為防疫漏洞。

假難民浪費公帑資源，過去7個財政年度狂燒公帑高達60億港元，保安局預算2021-2022年度將用12.7億港元處理免遣返聲請及相關工作，較去年度增逾25%。當中「公費法律支援」項目預算增近80%至1.8億港元；而「人道援助」項目預算更逾7億港元，較去年度增32%。

假難民拖延留港，不但從事黑工，搶走本地工人飯碗，更無惡不作，涉及販毒、傷人、藏武及打劫等罪案，甚至協助黑社會作奸犯科，持續影響香港治安。而在今年1至2月，有152名擔保外釋非華裔人士因為干犯刑事罪行而被捕，絕大部分為聲請人士。