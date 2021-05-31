東方民調：公帑養毒瘤　送餐不戴罩　衝燈害途人

香港新冠疫情下，外賣行業逆市增長，南亞兵團覷準市場亦分一杯羹，以外賣平台接單再外判予假難民送餐，除加劇黑工問題更增播疫危機。不少南亞兵來自疫情高風險地區，港府甚至用公帑補貼假難民免費打疫苗。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指假難民亂象無日無之，治安毒瘤趁疫亂港，擔心假難民四處游走送外賣，淪為播疫炸彈，恐令香港「清零」成果功虧一簣。

入境處早前在紅磡及土瓜灣一帶執行反非法勞工行動，拘捕一名印度裔漢懷疑非法勞工，不排除稍後更多人落網。原來紅磡、土瓜灣以至荃灣一帶，均出現集團式經營的南亞假難民外賣黑工，有南亞裔「工頭」於外賣平台「搶單」後，再分給持有入境處簽發不允許僱傭工作擔保書（俗稱「行街紙」）的同鄉送餐，一個月坐收50,000港元厚利，每名外賣員每月也有4,000港元至5,000港元收入。南亞外賣員送餐更險象環生，例如衝紅燈及在車輛間橫衝直撞，部分人更欠缺衞生，送餐時沒有戴上口罩，隨時成為播疫炸彈。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網APP及街頭問卷形式，成功訪問346名18歲或以上市民，調查結果顯示，對於南亞兵團入侵外賣市場，有假難民打黑工送外賣，41%受訪者促當局加強執法；38%憂慮增治安風險；17%直指搶本地人飯碗。

不少假難民來自疫情高風險地區，他們四處游走聚集，40%受訪者擔心淪為流動疫彈；33%憂防疫漏洞令疫情反覆；24%狠批毒瘤趁疫亂港。

港府以公帑補貼假難民免費打疫苗，50%受訪者擔心會鼓勵假難民湧港，助長病毒入境；22%憂慮假難民更加肆無忌憚作惡；14%不滿當局又用公帑補鑊。

港府7年花60億港元公帑援助假難民，審計署揭有聲請人濫用食物援助，40%受訪者直斥遺禍社會；37%形容如倒錢落海；21%更指開支物非所值要檢討。

假難民利用免遣返聲請機制留港打黑工或犯罪，65%受訪者批評港府無盡力堵塞機制漏洞；23%斥治安毒瘤濫用司法程序；10%認為香港福利太好成誘因。

港府一直未能源頭堵截假難民，76%受訪者直言，香港應退出聯合國《禁止酷刑公約》及盡快遣返；19%形容假難民亂象無日無之。

綜觀情況，大部分受訪者批評假難民困擾香港多時，惟港府仍無法解決問題，而衍生各種亂象，除治安威脅更增播疫危機，最諷刺是當局仍要花大量公帑養毒瘤，繼續遺禍社會。